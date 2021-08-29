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П'ятий день Паралімпіади: Україна взяла 9 медалей, з них 2 "золота"

Неділя, 29 серпня 2021, 19:55
П'ятий день Паралімпіади: Україна взяла 9 медалей, з них 2 золота
paralympic.org.ua/twitter

У п'ятий день змагань на Паралімпіаді Україна здобула дев'ять нагород, дві з яких – золоті.

Джерело: Суспільне

Деталі: Цього дня розігрувалися 63 комплекти нагород, з них українці взяли 9: у легкій атлетиці, плаванні, пауерліфтингу, академічному веслуванні та дзюдо.

"Золото" взяли Оксана Зубковська у легкій атлетиці та Роман Полянський в академічному веслуванні.

В одній дисципліні – запливі на 50 метрів вільним стилем українцям вдалося виграти "срібло" та "бронзу" – їхніми володарями стали Ілля Яременко та Максим Веракса.

Найбільшу кількість медалей, як і у попередні дні змагань, виграли українські плавці – чотири.

Усі медалі України на Паралімпіаді-2020 (п'ятий день):

  • "золото": Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас - T12), Роман Полянський (академічне веслування, одиночка, 2000 метрів, клас - PR1).
  • "срібло": Андрій Трусов (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас - S7), Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавання, 50 метрів, спина, клас - S3), Ілля Яременко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S13), Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F20).
  • "бронза": Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас - В2), Максим Веракса (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас - S13).

Здобуті медалі дозволили Україні продовжити йти на п'ятому місці у медальному заліку Паралімпіади-2020. На рахунку українців 43 медалі.

Лідером медального заліку Паралімпіади-2020 залишається збірна Китаю, яка вже виграла 104 нагороди (46 – найвищого гатунку).

За кількістю медалей Україна продовжує займати четверте місце. Українці поступаються лише Китаю, Великій Британії та ПКР. За кількістю срібних нагород (22) українці – другі, поступаючись лише представникам Китаю.

Теми: Паралімпіада
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