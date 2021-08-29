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Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"

Воскресенье, 29 августа 2021, 19:55
Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 золота
paralympic.org.ua/twitter

В пятый день соревнований на Паралимпиаде Украина получила девять наград, две из которых – золотые.

Источник: Суспільне

Детали: В этот день разыгрывались 63 комплекта наград, из них украинцы взяли 9: в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, академической гребле и дзюдо.

"Золото" взяли Оксана Зубковская в легкой атлетике и Роман Полянский в академической гребле.

В одной дисциплине – заплыве на 50 метров вольным стилем украинцам удалось выиграть "серебро" и "бронзу" – их обладателями стали Илья Яременко и Максим Веракса.

Наибольшее количество медалей, как и в предыдущие дни соревнований, выиграли украинские пловцы – четыре.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2020 (пятый день):

  • "Золото": Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12), Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).
  • "Серебро": Андрей Трусов (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S7), Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3), Илья Яременко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13), Анастасия Мисник (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).
  • "Бронза": Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2), Максим Веракса (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13).

Полученные медали позволили Украине продолжить идти на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020. На счету украинцев 43 медали.

Лидером медального зачета Паралимпиады-2020 остается сборная Китая, которая уже выиграла 104 награды (46 – золотых).

По количеству медалей Украина продолжает занимать четвертое место. Украинцы уступают лишь Китаю, Великобритании и ПКР. По количеству серебряных наград (22) украинцы - вторые, уступая лишь представителям Китая.

Темы: Паралимпиада
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