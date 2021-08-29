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Майже 100 країн, включаючи Україну, заявили про запевнення від талібів

Неділя, 29 серпня 2021, 21:39
Майже 100 країн, включаючи Україну, заявили про запевнення від талібів
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98 країн, включно з Україною, заявили про запевнення руху "Талібан", що іноземці та афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть вільно виїжджати з Афганістану.

Джерело: спільна заява про запевнення щодо евакуації з Афганістану, опублікована на сайті Держдепу США

Дослівно: "Ми всі прагнемо того, щоб наші громадяни, піддані й резиденти, співробітники, афганці, які працювали з нами, і ті, хто перебуває в групі ризику, могли продовжувати вільно подорожувати за межі Афганістану.

Ми отримали запевнення від "Талібану", що всі іноземні громадяни та всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно і організовано прослідувати до пунктів відправлення і виїхати за межі країни".

Деталі: Країни-підписанти заявили, що продовжать видавати проїзні документи певним групам афганців, і отримали чіткі зобов'язання з боку талібів, що ці люди можуть подорожувати в зазначені країни.

"Ми відзначаємо публічні заяви "Талібану", які підтверджують це розуміння", - йдеться в заяві.

Українська правда

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Теми: Афганістан
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