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Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов

Воскресенье, 29 августа 2021, 21:39
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98 стран, включая Украину, заявили о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

Источник: совместное заявление о заверениях относительно эвакуации из Афганистана, опубликованное на сайте Госдепа США

Дословно: "Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, поданные и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто находится в группе риска, могли продолжать свободно путешествовать за пределы Афганистана.

Мы получили заверения от "Талибана", что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны".

Детали: Страны-подписанты заявили, что продолжат выдавать проездные документы определенным группам афганцев, и получили четкие обязательства со стороны талибов, что эти люди могут путешествовать в указанные страны.

"Мы отмечаем публичные заявления "Талибана", подтверждающие это понимание", – говорится в заявлении.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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