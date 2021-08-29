Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов

98 стран, включая Украину, заявили о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

Источник: совместное заявление о заверениях относительно эвакуации из Афганистана, опубликованное на сайте Госдепа США

Дословно: "Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, поданные и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто находится в группе риска, могли продолжать свободно путешествовать за пределы Афганистана.

Мы получили заверения от "Талибана", что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны".

Детали: Страны-подписанты заявили, что продолжат выдавать проездные документы определенным группам афганцев, и получили четкие обязательства со стороны талибов, что эти люди могут путешествовать в указанные страны.

"Мы отмечаем публичные заявления "Талибана", подтверждающие это понимание", – говорится в заявлении.