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Верховний суд Ізраїлю запропонував компроміс між євреями та палестинцями в Шейх-Джаррах

Вівторок, 3 серпня 2021, 04:29
Верховний суд Ізраїлю запропонував компроміс між євреями та палестинцями в Шейх-Джаррах
PAUL ADAMS

Верховний суд Ізраїлю запропонував компромісну угоду між палестинцями району Шейх-Джаррах в Східному Єрусалимі, яким загрожує насильницьке виселення зі своїх будинків,  та єврейськими поселенцями.

Джерело: The Guardian

Деталі: Пропонований компроміс дозволить 70 палестинцям залишатися в своїх будинках в якості орендарів з "захищеним статусом" і захистити їх від виселення на "найближчі роки", при цьому сплачуючи щорічний збір в розмірі 1500 шекелів (335 фунтів стерлінгів) компанії "Нахалат Шимон". Це організація поселенців, яку суди нижчої інстанції оголосили законними власниками спірної власності.

The Guardian пише, що угода залишає без відповіді питання про право власності і не була зустрінута з ентузіазмом жодної зі сторін, але очікується, що обидві сторони дадуть офіційну відповідь на наступному судовому засіданні.

Ідея, швидше за все, виявиться неприйнятною для палестинців, оскільки в дійсності це буде означати згоду з тим, що земля їм не належить по праву.

Тупикова судова сесія завершилася наказом трьох суддів про те, що палестинці повинні надати список людей, що мають право на отримання статусу захищеного орендаря, протягом наступних семи днів.

Зазначається, що кілька ізраїльських ЗМІ перед слуханнями повідомили, що нова правляча коаліція Ізраїлю намагається відкласти рішення про виселення, щоб знизити внутрішню напруженість і заспокоїти адміністрацію Джо Байдена.

Довідково. Згідно з ізраїльським законодавством, євреї, які можуть підтвердити свій статус до війни 1948 року, можуть зажадати назад свою власність в Єрусалимі. Сотні тисяч арабів були переміщені в результаті того ж конфлікту, але не існує аналогічного закону для палестинців.

Передісторія:

  • У березні минулого року ізраїльський окружний суд в Cхідному Єрусалимі затвердив наказ шести палестинським сім'ям в Шейх-Джаррах покинути свої будинки, щоб звільнити місце для поселенців. Ізраїльські поселенські групи заявили, що палестинські сім'ї побудували свої будинки на землі, що належала євреям до 1948 року. Той же суд ухвалив, що ще сім сімей повинні покинути свої будинки до 1 серпня. Нині 38 палестинських сімей перебувають під загрозою виселення.
  • В Шейх-Джаррах палестинці провели ряд сидячих страйків на знак протесту проти наказу Ізраїлю покинути оселі, який вони описали як продовження етнічної чистки.
  • Верховний суд Ізраїлю відклав винесення рішення стосовно сімей – сім’ям дали час, щоб досягти "угоди" з поселенцями, яке засноване на сплаті орендної плати і визнання їх власниками будинків. Однак компромісу не вдалося досягти.
  • Демонстрації в Шейх-Джаррах переросли в найжорстокіше насильство в Єрусалимі за багато років і допомогли спровокувати 11-денну війну між Ізраїлем і терористами "ХАМАС", в результаті якої загинули 254 палестинців і 13 ізраїльтян.

Теми: Ізраїль
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