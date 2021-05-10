120 людей поранені в Східному Єрусалимі — там протести проти виселень палестинців

Більше 120 людей, зокрема однорічне немовля, отримали поранення в результаті палестинських протестів проти запланованих виселень в районі Шейх-Джаррах в Східному Єрусалимі.

Джерело: The Guardian

Деталі: 14 людей госпіталізовані. За даними ізраїльської поліції, поранено 17 офіцерів.

Напруженість в Єрусалимі різко зросла в останні дні напередодні рішення ізраїльського суду про те, чи може влада виселити десятки палестинців з району Шейх-Джаррах і віддати їхні оселі єврейським поселенцям. У неділю вдень Верховний суд погодився відкласти слухання.

В понеділок ізраїльтяни будуть святкувати День Єрусалима, відзначаючи річницю захоплення військами всього міста в 1967 році. Колишній представник міністерства оборони Ізраїлю Амос Гілад описав атмосферу як "порохову бочку".

Що передувало: Двома днями раніше були поранені 200 людей.

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