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Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я

Четвер, 20 травня 2021, 22:58

Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).

Джерело: Reuters, The Jerusalem PostBBC

Деталі: В Ізраїлі припинити вогонь вирішили після відповідного рішення Кабінету міністрів. Чиновники схвалили пропозицію прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Джерело в єгипетській службі безпеки, чия країна виступала посередником між сторонами, заявило The Jerusalem Post, що сторони погодилися на припинення бойових дій, проте деталі перемир'я ще потрібно опрацювати.

Пізніше виданню Reuters представник ХАМАС підтвердив, що о 2 годині ночі за місцевим часом почнеться "взаємне і одночасне" перемир'я в секторі Гази.

Повідомляється, що під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.

Ізраїль заявляє, що бойовики в Газі випустили близько 4000 ракет по його території.

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Теми: Ізраїльперемир’я


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