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"Справа рук Лукашенка": у Європарламенті з'явились перші реакції на вбивство Шишова

Вівторок, 3 серпня 2021, 11:26

Європарламентарі, що першими відреагували на вбивство у Києві керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, вважають, що за цим стоїть режим Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон.

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - заявив литовський євродепутат Петрас Аустревічюс.

Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році та додав, що, на його думку, за ним також стоять спецслужби Білорусі.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії. 

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала. 

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.\

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.

Теми: ЛукашенкоЄвропарламентБілорусь


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