Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Справа рук Лукашенка": у Європарламенті з'явились перші реакції на вбивство Шишова

Вівторок, 3 серпня 2021, 11:26
Справа рук Лукашенка: у Європарламенті з'явились перші реакції на вбивство Шишова

Європарламентарі, що першими відреагували на вбивство у Києві керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, вважають, що за цим стоїть режим Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон.

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - заявив литовський євродепутат Петрас Аустревічюс.

Він пригадав вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році та додав, що, на його думку, за ним також стоять спецслужби Білорусі.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії. 

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала. 

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.\

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоЄвропарламентБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: