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У Києві після вихідних зросла кількість хворих на COVID

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:50
Фото КМДА

За добу 2 серпня у столиці зареєстрували 198 нових хворих на коронавірус, летальних випадків немає.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає".

Деталі: Захворіли 103 жінки віком від 19 до 87 років, 71 чоловік віком від 21 до 74 років, 15 дівчаток від 5 днів до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

31 людину госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (59), в Оболонському (29) та в Святошинському (25) районі.

Станом на 3 серпня у столиці вже 219 340 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 235 хворих. Подолали вірус 209 591 мешканець столиці, з них 164 за минулу добу.  

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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