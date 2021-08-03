Глава ЗСУ заборонив посадовцям їздити в зону ООС через вступ на посаду

Глава Збройних сил Валерій Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення Операції об’єднаних сил через прийом-передачу посади командувача ООС.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, глава ЗСУ Валерій Залужний в Facebook

Дослівно: "Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об‘єднаних сил.

Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави".

Деталі: Зокрема, через рішення командувача ООС скасував поїздку на Донбас глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков збирався до ООС, щоб ознайомитися із поточною безпековою та оперативною ситуацією.

Також глава ВР хотів поспілкуватися із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.

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