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Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Середа, 28 липня 2021, 21:45
Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Джерело: Офіс президента, укази Зеленського

Деталі: Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем ОС.

Зеленський акцентував командирів на необхідності виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

Також президент призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Пряма мова Зеленського: "Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом".

Передісторія: Учора, 27 липня, стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади — таке рішення прийняв Зеленський. Він переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийуказиЗбройні силиГенштабООС
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