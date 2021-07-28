Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Середа, 28 липня 2021, 21:45

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Джерело: Офіс президента, укази Зеленського

Деталі: Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем ОС.

Зеленський акцентував командирів на необхідності виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

Також президент призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Пряма мова Зеленського: "Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом".

Передісторія: Учора, 27 липня, стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади — таке рішення прийняв Зеленський. Він переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

Теми: ЗеленськийуказиЗбройні силиГенштабООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

Усі новини...
Зеленський
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
Україна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
Зеленський про ситуацію в НБУ: Ми готові допомагати і заспокоювати ті чи інші конфлікти
Останні новини
08:17
Арахамія вважає помилкою відмову від ядерного статусу: "Могли б шантажувати світ"
08:02
"Йшов до неї 18 років" – Романчук про олімпійську медаль
08:00
Головні новини середи і ночі: правила перетину кордону, падіння літака 
07:49
Окупанти обстріляли ряд позицій українських військових – ООС
07:20
Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США
06:25
США, Бразилія та Індонезія виявили найбільше хворих на коронавірус
05:32
Мешканцям Нью-Йорка заплатять по $100 за щеплення від COVID
04:48
Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді
03:59
В Google будуть пускати на роботу лише вакцинованих співробітників
02:34
Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ
Усі новини...