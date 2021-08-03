Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шишов щодо стеження у поліцію не звертався – Клименко

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:34
Шишов щодо стеження у поліцію не звертався – Клименко
Фото з Іnstagram Шишова

Керівник Національної поліції Ігор Клименко заявляє, що глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у київському парку, до поліції щодо стеження за ним не звертався.

Джерело: Клименко на брифінгу 3 серпня

Пряма мова Клименка: "Хочу запевнити – ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які,  можливо, могли би дійти до поліції, – таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році".

Деталі: Голова Нацполіції додав, що якщо ході досудового розслідування правоохоронці отримають додаткову інформацію щодо стеження, то цю інформацію "зразу терміново" передадуть "відповідним службам".

На уточнююче питання, чи є у поліції інформація про можливе стеження за Шишовим, правоохоронці заявили, що "така інформація у них відсутня"

Що було раніше: Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяБілорусьКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: