Шишов щодо стеження у поліцію не звертався – Клименко

Керівник Національної поліції Ігор Клименко заявляє, що глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у київському парку, до поліції щодо стеження за ним не звертався.

Джерело: Клименко на брифінгу 3 серпня

Пряма мова Клименка: "Хочу запевнити – ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли би дійти до поліції, – таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році".

Деталі: Голова Нацполіції додав, що якщо ході досудового розслідування правоохоронці отримають додаткову інформацію щодо стеження, то цю інформацію "зразу терміново" передадуть "відповідним службам".

На уточнююче питання, чи є у поліції інформація про можливе стеження за Шишовим, правоохоронці заявили, що "така інформація у них відсутня"

Що було раніше: Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

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