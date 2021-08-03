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У Шишова травми на носі, коліні та грудях – Нацполіція

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:40
У Шишова травми на носі, коліні та грудях – Нацполіція

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив про травми у знайденого повішеним білоруського активіста Віталія Шишова – у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.

Джерело: Клименко під час брифінгу

Пряма мова Клименка: "У нього на цей час, що визначено, подряпини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях.

Це характерно для разового падіння, як сказали експерти".

Деталі: Клименко також повідомив про "потертість" на лівій частині верхньої губи.

Зазначається, що експертиза покаже, чи це травми від побиття.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївБілорусь
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