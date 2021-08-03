У Шишова травми на носі, коліні та грудях – Нацполіція

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив про травми у знайденого повішеним білоруського активіста Віталія Шишова – у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.

Джерело: Клименко під час брифінгу

Пряма мова Клименка: "У нього на цей час, що визначено, подряпини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях.

Це характерно для разового падіння, як сказали експерти".

Деталі: Клименко також повідомив про "потертість" на лівій частині верхньої губи.

Зазначається, що експертиза покаже, чи це травми від побиття.

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