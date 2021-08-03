У Шишова травми на носі, коліні та грудях – Нацполіція
Вівторок, 3 серпня 2021, 14:40
Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив про травми у знайденого повішеним білоруського активіста Віталія Шишова – у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
Джерело: Клименко під час брифінгу
Пряма мова Клименка: "У нього на цей час, що визначено, подряпини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях.
Це характерно для разового падіння, як сказали експерти".
Деталі: Клименко також повідомив про "потертість" на лівій частині верхньої губи.
Зазначається, що експертиза покаже, чи це травми від побиття.
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним.
Роман Петренко, УП