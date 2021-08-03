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МЗС: Україна зробить все можливе для розслідування смерті Шишова

Вівторок, 3 серпня 2021, 15:55

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на загибель білоруського активіста Віталія Шишова, пообіцявши, що Україна зробить все можливе для виявлення "всієї правди" про цю трагічну смерть.

Заяву Кулеба опублікував у вівторок після обіду у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", - заявив міністр закордонних справ.

Кулеба підкреслив, що "шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова".

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті Шишова, зауваживши, що це сталося на тлі розправи режиму Лукашенка з громадянським суспільством.

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії. 

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала. 

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив про травми на тілі у Віталія Шишова – у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.

Теми: МЗСБілорусьвбивствоУкраїна


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