Після аварії на "Рівнеазоті" в грунтах виявили перевищення нітратів 

Після аварії на "Рівнеазоті" у деяких місцях в результаті проб грунту зафіксували перевищення показників нітратів в 10 разів.

Джерело: очільник Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії.

Забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом "конверту".

Деталі: Зокрема, поблизу "Рівнеазоту" у грунті виявили перевищення по нітратах в 10 разів. Також на вулиці Соборній азоту більше в 1,3 рази, нітратів – в 1,8 разів.

Біля села Зелений Гай норма нітратів перевищена в 4,3 рази. Ще в трьох місцях, біля сіл Грушвиця, Верхівськ, Городок, перевищення складають від 1,7 до 1,9 рази.

Мальований каже, що перевищення показників у грунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації. Йдеться також про незадовільне ведення господарської діяльності.

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