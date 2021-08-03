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Після аварії на "Рівнеазоті" в грунтах виявили перевищення нітратів 

Вівторок, 3 серпня 2021, 23:56
Після аварії на Рівнеазоті в грунтах виявили перевищення нітратів 
Фото: Суспільне.Рівне

Після аварії на "Рівнеазоті" у деяких місцях в результаті проб грунту зафіксували перевищення показників нітратів в 10 разів. 

Джерело: очільник Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook 

Пряма мова: "Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії.

Забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом "конверту".

Деталі: Зокрема, поблизу "Рівнеазоту" у грунті виявили перевищення по нітратах в 10 разів. Також на вулиці Соборній азоту більше в 1,3 рази, нітратів – в 1,8 разів. 

Біля села Зелений Гай норма нітратів перевищена в 4,3 рази. Ще в трьох місцях, біля сіл Грушвиця, Верхівськ, Городок, перевищення складають від 1,7 до 1,9 рази. 

Мальований каже, що перевищення показників у грунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації. Йдеться також про незадовільне ведення господарської діяльності. 

Передісторія: 

  • 20 липня у Рівному на території заводу ПАТ "Рівнеазот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.
  • До міста наблизилася хмара рудого диму. Водночас рятувальники казали, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та довкіллю немає.
  • Причиною аварії на хімічному заводі "Рівнеазот" може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника або корозія ділянки трубопроводу.
  • Підприємство "Рівнеазот" входить у структуру Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

Українська правда

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Теми: екологіяРівне
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