Аварія на "Рівнеазот": новий очільник МВС назвав попередні причини

Причиною аварії на хімічному заводі "Рівнеазот" може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника або корозія ділянки трубопроводу.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський на засіданні уряду 21 липня, коментар департамента корпоративних комунікацій Group DF

Пряма мова: "Вчора о 16.57 на ПАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху неконцентрованої азотної кислоти та відбулася розгерметизація трубопроводу. Відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів, які бачили громадяни, та що потрапило в ЗМІ.

Вже за 26 хвилин персоналом об’єкту витік газу було припинено. Внаслідок події призупинено роботу однієї ділянки роботи цеху азотної кислоти. Сам виробничий процес підприємства не зупинявся. Постраждалих чи забруднення території не зафіксовано. Згідно з інформацією ДСНС, викиди газу, що сталися, не становлять загрози життю та здоров’ю населення".

Деталі: Стосовно причин Монастирський зазначив, що саме підприємство функціонує з 1969 року, за попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводів в останні десятиліття не відбувався. Тому попередні причини можуть бути: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія, яка зараз працює на підприємстві.

МВС рекомендує проведення позапланових перевірок всіх хімічнонебезпечних об'єктів 1 та 2 ступеня хімнебезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об'єктів аварійно-рятувальних служб щодо реагування на виникнення таких аварій.

UPD: Водночас пресслужба холдингу Дмитра Фірташа Group DF, якому належить "Рівнеазот", в офіційному коментарі зазначила, що завод уже розпочав роботи по усуненню наслідків розгерметизації трубопроводу в цеху азотної кислоти. За оцінками фахівців Ostchem, ремонтні роботи з відновлення повноцінної роботи цього цеху будуть завершені протягом 2 тижнів.

Також у компанії висловили здивування оцінками, які пролунали на засіданні Кабміну, та пообіцяли назвати причину після висновку спецкомісії хіміків та інженерів, яка аналізує причини аварії.

Пряма мова директора з корпоративних комунікацій Group DF Олега Арестархова: "Нас дивує, що причини аварії беруться озвучувати чиновники, абсолютно далекі від виробничих процесів у хімії, у яких немає достатньо даних для коментарів. Як тільки буде остаточне рішення спеціальної комісії, ми звісно публічно озвучимо причину інциденту".

Що передувало: 20 липня у Рівному на території заводу ПАТ "Рівнеазот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.

До міста наблизилася хмара рудого диму. Водночас рятувальники кажуть, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та довкіллю немає.

Нагадаємо: Підприємство "Рівнеазот" входить у структуру Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа