Тренер збірної України не викликатиме гравців з чемпіонату Росії

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що в національну команду не будуть викликатися гравці з російських клубів.

Джерело: Петраков у межах своєї презентації на новій посаді, пише Sport.ua

Пряма мова: "Хороше запитання... Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії — ви ж мене порвете, так (посміхається)? Ні?"

"Розумієте, на даний момент я не розглядаю питання з чемпіонату Росії. А знаєте, чому? У лютому я сидів удома… взяв — і просто пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону "Динамо" веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софіївський собор... А в стороні від Михайлівської — фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій...

Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому — ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі — ні. Кажу прямо і відверто".