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На авіабазу в Ємені впала балістична ракета, 30 загиблих

Понеділок, 30 серпня 2021, 00:45

В провінції Лахдж на півдні Ємену загинули щонайменше 30 військовослужбовців в результаті атаки на ключову військову базу - авіабазу Аль-Анад - з допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

Джерело: AP з посиланням на прессекретаря південних сил Ємену Мохаммеда ан-Накіба

Деталі: На Аль-Анад відбулося як мінімум три вибухи. В тренувальну зону бази, де десятки військовослужбовців виконували ранкову зарядку, впала балістична ракета.

Було поранено щонайменше 65 осіб. Більшість поранених доставлені в найближчу лікарню Ібн Халдуна. Там, за словами представників охорони здоров'я, багато хто з поранених перебувають в критичному стані – вони отримали опіки третього ступеня.

Мохаммед  ан-Накіб  сказав, що кількість  жертв може зрости, оскільки команди рятувальників досі  розчищають території. AP пише, що це була одна з найбільш смертоносних атак в громадянській війні в країні за останні роки.

Авіабаза належить міжнародно визнаному уряду.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але офіційні особи звинуватили в нападі на базу хуситів. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені інформувати ЗМІ. Військовий представник хуситів не підтвердив і не заперечив факт нападу. Зазначається, що хусити раніше вже скоювали аналогічні атаки, в тому числі одну з використанням бомбардувального безпілотника на Аль-Анад в січні 2019 року, в результаті чого загинули шість військовослужбовців.

Теми: війна


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