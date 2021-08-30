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На авиабазу в Йемене упала баллистическая ракета, 30 погибших

Понедельник, 30 августа 2021, 00:45
На авиабазу в Йемене упала баллистическая ракета, 30 погибших

В провинции Лахдж на юге Йемена погибли не менее 30 военнослужащих в результате атаки на ключевую военную базу - авиабазу Аль-Анад - с помощью ракет и беспилотников со взрывчаткой.

Источник: AP со ссылкой на пресс-секретаря южных сил Йемена Мохаммеда ан-Накиб

Детали: В Аль-Анад произошло как минимум три взрыва. В тренировочную зону базы, где десятки военнослужащих выполняли утреннюю зарядку, упала баллистическая ракета.

Были ранены не менее 65 человек. Большинство раненых доставлены в ближайшую больницу Ибн Халдуна. Там, по словам представителей здравоохранения, многие из раненых находятся в критическом состоянии - они получили ожоги третьей степени.

Мохаммед ан-Накиб сказал, что число жертв может возрасти, поскольку команды спасателей до сих пор расчищают территории. AP пишет, что это была одна из самых смертоносных атак в гражданской войне в стране за последние годы.

Авиабаза принадлежит международно признанному правительству.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, но официальные лица обвинили в нападении на базу хуситов. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены информировать СМИ. Военный представитель хуситов не подтвердил и не опроверг факт нападения. Отмечается, что хуситы ранее уже совершали аналогичные атаки, в том числе одну с использованием бомбардировочного беспилотника на Аль-Анад в январе 2019 года, в результате чего погибли шесть военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: война
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