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КНДР могла перезапустити ядерний реактор — МАГАТЕ

Понеділок, 30 серпня 2021, 02:40
КНДР могла перезапустити ядерний реактор — МАГАТЕ

Північна Корея ймовірно перезапустила ядерний реактор в Йонбені, який, як вважається, виробляв плутоній для ядерної зброї.

Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії  (МАГАТЕ), який цитує Reuters

Деталі: Зокрема у звіті повідомляється, що "не було ніяких ознак роботи реактора з початку грудня 2018 року до початку липня 2021 року. Однак з початку липня 2021 року з'явилися ознаки, зокрема скидання води для охолодження, відповідно до роботи реактора".

Зазначається, що МАГАТЕ не мало доступу до Північної Кореї відтоді, як Пхеньян вислав своїх інспекторів у 2009 році. Потім країна продовжила реалізацію своєї програми створення ядерної зброї і незабаром відновила ядерні випробування. Останнє ядерне випробування було в 2017 році. Наразі МАГАТЕ спостерігає за Північною Кореєю в основному за допомогою супутникових знімків.

Нагадаємо:

  • Малий 5-мегаватний реактор в Йонбені є головним джерелом радіоактивних продуктів, необхідних для реалізації північнокорейської ядерної програми. Він був закритий в 2007 році, проте в 2013 році Пхеньян пообіцяв знову запустити його слідом за проведенням чергових ядерних випробувань.
  • Про те, що Північна Корея запустила завод з виробництва плутонію в Йонбені, повідомлялося в 2016 році.

Теми: ядерна зброяПівнічна Корея
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