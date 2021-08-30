КНДР могла перезапустити ядерний реактор — МАГАТЕ

Північна Корея ймовірно перезапустила ядерний реактор в Йонбені, який, як вважається, виробляв плутоній для ядерної зброї.

Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який цитує Reuters

Деталі: Зокрема у звіті повідомляється, що "не було ніяких ознак роботи реактора з початку грудня 2018 року до початку липня 2021 року. Однак з початку липня 2021 року з'явилися ознаки, зокрема скидання води для охолодження, відповідно до роботи реактора".

Зазначається, що МАГАТЕ не мало доступу до Північної Кореї відтоді, як Пхеньян вислав своїх інспекторів у 2009 році. Потім країна продовжила реалізацію своєї програми створення ядерної зброї і незабаром відновила ядерні випробування. Останнє ядерне випробування було в 2017 році. Наразі МАГАТЕ спостерігає за Північною Кореєю в основному за допомогою супутникових знімків.

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