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КНДР могла перезапустить ядерный реактор — МАГАТЭ

Понедельник, 30 августа 2021, 02:40

Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который, как считается, производил плутоний для ядерного оружия.

Источник: отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который цитирует Reuters

Детали: В частности, в отчете сообщается, что "не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года. Однако с начала июля 2021 года появились признаки, в частности сброс воды для охлаждения, в соответствии с работою реактора".

Отмечается, что МАГАТЭ не имело доступа к Северной Корее с тех пор, как Пхеньян выслал своих инспекторов в 2009 году. Затем страна продолжила реализацию своей программы создания ядерного оружия и вскоре возобновила ядерные испытания. Последнее ядерное испытание было в 2017 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

Напомним:

  • Малый 5-мегаваттный реактор в Йонбене является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы. Он был закрыт в 2007 году, однако в 2013 году Пхеньян пообещал вновь запустить его вслед за проведением очередных ядерных испытаний.
  • О том, что Северная Корея запустила завод по производству плутония в Йонбене, сообщалось в 2016 году.

Темы: ядерное оружиеСеверная Корея
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