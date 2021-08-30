КНДР могла перезапустить ядерный реактор — МАГАТЭ
Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который, как считается, производил плутоний для ядерного оружия.
Источник: отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который цитирует Reuters
Детали: В частности, в отчете сообщается, что "не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года. Однако с начала июля 2021 года появились признаки, в частности сброс воды для охлаждения, в соответствии с работою реактора".
Отмечается, что МАГАТЭ не имело доступа к Северной Корее с тех пор, как Пхеньян выслал своих инспекторов в 2009 году. Затем страна продолжила реализацию своей программы создания ядерного оружия и вскоре возобновила ядерные испытания. Последнее ядерное испытание было в 2017 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.
Напомним:
- Малый 5-мегаваттный реактор в Йонбене является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы. Он был закрыт в 2007 году, однако в 2013 году Пхеньян пообещал вновь запустить его вслед за проведением очередных ядерных испытаний.
- О том, что Северная Корея запустила завод по производству плутония в Йонбене, сообщалось в 2016 году.