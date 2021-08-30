Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австралії зафіксували рекордну добову кількість COVID-випадків

Понеділок, 30 серпня 2021, 05:16
В Австралії зафіксували рекордну добову кількість COVID-випадків

29 серпня Австралія зареєструвала рекордні 1323 випадки COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що епіцентром спалаху, викликаного варіантом "Дельта", в країні є найбільш густонаселений штат Австралії - Новий Південний Уельс. Там повідомили про 1218 випадків захворювання. Прем'єр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян пообіцяла ослабити обмеження після того, як 70% людей від 16 років і старше будуть вакциновані. Вона заявила, що штат на півдорозі до досягнення мети.

У Вікторії, другому за кількістю населення штаті країни, який знаходиться в шостій ізоляції з початку пандемії, в неділю було 92 нові випадки зараження, що є найвищим показником майже за рік. Прем'єр штату Вікторія Деніел Ендрюс сказав, що ізоляція, яка повинна закінчитися в четвер, буде продовжена, але не сказав, на який термін.

Нагадаємо: В Австралії справи йдуть набагато краще, ніж в більшості розвинених країн - там зареєстровано трохи більше 50 100 випадків захворювання, пов'язаних з COVID-19, і 999 смертей.

Теми: коронавірусАвстралія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: