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В Австралії зафіксували рекордну добову кількість COVID-випадків

Понеділок, 30 серпня 2021, 05:16

29 серпня Австралія зареєструвала рекордні 1323 випадки COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що епіцентром спалаху, викликаного варіантом "Дельта", в країні є найбільш густонаселений штат Австралії - Новий Південний Уельс. Там повідомили про 1218 випадків захворювання. Прем'єр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян пообіцяла ослабити обмеження після того, як 70% людей від 16 років і старше будуть вакциновані. Вона заявила, що штат на півдорозі до досягнення мети.

У Вікторії, другому за кількістю населення штаті країни, який знаходиться в шостій ізоляції з початку пандемії, в неділю було 92 нові випадки зараження, що є найвищим показником майже за рік. Прем'єр штату Вікторія Деніел Ендрюс сказав, що ізоляція, яка повинна закінчитися в четвер, буде продовжена, але не сказав, на який термін.

Нагадаємо: В Австралії справи йдуть набагато краще, ніж в більшості розвинених країн - там зареєстровано трохи більше 50 100 випадків захворювання, пов'язаних з COVID-19, і 999 смертей.

Теми: коронавірусАвстралія


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