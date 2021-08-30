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В Австралии зафиксировали рекордное суточное количество COVID-случаев

Понедельник, 30 августа 2021, 05:16
В Австралии зафиксировали рекордное суточное количество COVID-случаев

29 августа Австралия зарегистрировала рекордные 1323 случая COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что эпицентром вспышки, вызванной вариантом "Дельта", в стране является самый густонаселенный штат Австралии - Новый Южный Уэльс. Там сообщили о 1218 случаях заболевания. Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян пообещала ослабить ограничения после того, как 70% людей от 16 лет и старше будут вакцинированы. Она заявила, что штат на полпути к достижению цели.

В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии, в воскресенье было 92 новых случая заражения, что является самым высоким показателем почти за год. Премьер штата Виктория Дэниэл Эндрюс сказал, что изоляция, которая должна закончиться в четверг, будет продолжена, но не сказал, на какой срок.

Напомним: В Австралии дела обстоят намного лучше, чем в большинстве развитых стран - там зарегистрировано чуть более 50 100 случаев заболевания, связанных с COVID-19 и 999 смертей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусАвстралия
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