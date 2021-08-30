Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Австралии зафиксировали рекордное суточное количество COVID-случаев

Понедельник, 30 августа 2021, 05:16

29 августа Австралия зарегистрировала рекордные 1323 случая COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что эпицентром вспышки, вызванной вариантом "Дельта", в стране является самый густонаселенный штат Австралии - Новый Южный Уэльс. Там сообщили о 1218 случаях заболевания. Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян пообещала ослабить ограничения после того, как 70% людей от 16 лет и старше будут вакцинированы. Она заявила, что штат на полпути к достижению цели.

В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии, в воскресенье было 92 новых случая заражения, что является самым высоким показателем почти за год. Премьер штата Виктория Дэниэл Эндрюс сказал, что изоляция, которая должна закончиться в четверг, будет продолжена, но не сказал, на какой срок.

Напомним: В Австралии дела обстоят намного лучше, чем в большинстве развитых стран - там зарегистрировано чуть более 50 100 случаев заболевания, связанных с COVID-19 и 999 смертей.

Темы: коронавирусАвстралия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР

Лукашенко снова собрался к Путину 

ФотоУкраина получила еще два "серебра" на Паралимпиаде: всего уже 50 медалей

фото, видеоУП публикует видео ДТП "слуги народа", которое пытались "скрыть"

Украинец выиграл "золото" Паралимпиады и установил мировой рекорд

Украинские военные провели эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Все новости...
коронавирус
В мире обнаружили менее полумиллиона случаев COVID
В Италии оштрафовали мужчину на €400 за обед в пиццерии без Covid-паспорта
В Минздраве отчитались о ходе кампании вакцинации против Covid
Последние новости
16:37
На протяжении 2021 года в полицию поступило более 9 тысяч заявлений об исчезновении детей
16:31
"Исламское государство" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула
16:30
Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя
16:19
ВидеоКомику, пошутившему о русских, запретили жить в России
16:16
Члены комиссии по отбору главы САП пригрозили выйти из процесса из-за попыток повлиять на конкурс
16:08
Расхождение цен за гектар на рынке земли сейчас большое – КШЭ
16:02
Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР
15:56
Большая приватизация: государственные облэнерго вместо продажи перейдут к Минэнерго
15:39
Венгрия согласовала с РФ 15-летнее соглашение на закупку газа
15:35
Чиновники Харьковской области присвоили 5 млн грн. пенсий жителей из ОРДЛО – СБУ
Все новости...