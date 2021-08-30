Українські тенісисти здобули медалі на Паралімпіаді

Українці Марина Литовченко та Віктор Дідух здобули золоту та срібну медалі на Паралімпіаді в Токіо – у змаганні з настільного тенісу.

Джерело: Sport.ua, "Укрінформ"

Деталі: У фіналі Литовченко здобула "золото", оскільки в трьох сетах перемогла Маляк Алієву, що представляє Паралімпійський комітет Росії – 11:6, 11:4, 11:3.

Віктор Дідух здобув "срібло", поступившись у чотирьох сетах китайцю Чжао Шуаю - 1:3 (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).

Як зазначається, наразі в паралімпійської збірної України 45 нагород - 11 золотих, 23 срібних та 11 бронзових.

Довідково: XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.