Украинские теннисисты получили медали на Паралимпиаде

Украинцы Марина Литовченко и Виктор Дидух завоевали золотую и серебряную медали на Паралимпиаде в Токио - в соревновании по настольному теннису.

Источник: Sport.ua, "Укринформ"

Детали: В финале Литовченко завоевала "золото", поскольку в трех сетах победила Маляк Алиеву, представляющую Паралимпийский комитет России - 11: 6, 11: 4, 11: 3.

Виктор Дидух завоевал "серебро", уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю - 1: 3 (15:17, 7:11, 11: 6, 10:12).

Как отмечается, в настоящее время у паралимпийской сборной Украины 45 наград - 11 золотых, 23 серебряных и 11 бронзовых.

Справка: XVI летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.