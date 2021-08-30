У неділю в Україні зафіксували 749 випадків COVID

За добу 29 серпня в Україні зафіксували 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 583 особи, одужала 291 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях..

Серед нових хворих 55 дітей і 6 медпрацівників.

Протестували за минулу добу: методом ПЛР – 9 617 осіб, методом ІФА – 1 650 осіб, експрес-тестами – 7 391 особу.

За весь час пандемії в Україн коронавірус виявили у 2 284 940 осіб, із них одужали 2 206 683 особи, померли 53 738 осіб.