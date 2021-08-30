Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У неділю в Україні зафіксували 749 випадків COVID

Понеділок, 30 серпня 2021, 08:20
УП

За добу 29 серпня в Україні зафіксували 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 583 особи, одужала 291 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України  

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях..

Серед нових хворих 55 дітей і 6 медпрацівників.

Протестували за минулу добу: методом ПЛР – 9 617 осіб, методом ІФА – 1 650 осіб, експрес-тестами – 7 391 особу.

За весь час пандемії в Україн коронавірус виявили у 2 284 940 осіб, із них одужали 2 206 683 особи, померли 53 738 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США завершили вивід військ з Афганістану

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Усі новини...
Covid-2019
Ковід-сертифікати в "Дії" отримали майже третина мільйона українців
Cвітовий банк відклав до січня повернення співробітників в офіси
МОЗ планує ревакцинацію проти COVID через рік, сертифікат діє пів року
Останні новини
02:56
Сутички на Банковій: Суд арештував лідера черкаського “Нацкорпусу” та ветерана “Азову”
02:00
Зеленський прибув до Вашингтона
00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років
00:23
США завершили вивід військ з Афганістану
23:48
МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
22:35
Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
Усі новини...