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В воскресенье в Украине зафиксировали 749 случаев COVID

Понедельник, 30 августа 2021, 08:20
В воскресенье в Украине зафиксировали 749 случаев COVID
УП

За сутки 29 августа в Украине зафиксировали 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 18 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 583 человека, выздоровела 291 человек.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зарегистрировали в г.. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях ..

Среди новых больных 55 детей и 6 медработников.

Протестировали за минувшие сутки: методом ПЦР – 9 617 человек, методом ИФА – 1 650 человек, экспресс-тестами – 7 391 человека.

За все время пандемии в Украин коронавирус обнаружили у 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683 человека, умерли 53 738 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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