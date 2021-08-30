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Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, потом поедет в Калифорнию – посол

Понедельник, 30 августа 2021, 08:35

Во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

Маркарова отметила, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала посол.

В воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.

Ранее сообщалось, что 1 сентября у Зеленского были назначены встречи с представителями IT-индустрии в Калифорнии.

О планах украинской стороны смотрите в видеоформате или читайте в материале "Оборонный договор, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США"

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Темы: ЗеленскийБайденСШАмеждународные отношения
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