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41 тисячу українців вакцинували 29 серпня

Понеділок, 30 серпня 2021, 08:47

У неділю 29 серпня 41 477 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні: першу дозу вакцини отримали 13 320 людей, другу дозу – 28 157 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Для імунізації населення у вихідний працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення, 354 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 8 931 640 щеплень.

 

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