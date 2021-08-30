41 тысячу украинцев вакцинировали 29 августа

В воскресенье 29 августа 41 477 человек вакцинировали против COVID-19 в Украине: первую дозу вакцины получили 13 320 человек, вторую дозу – 28 157 человек.

Источник: МОЗ

Детали: Для иммунизации населения в выходной работали 304 мобильных бригады, 1 100 пунктов прививки, 354 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса SARS CoV 2 привито 5 308 727 человек, из них одну дозу вакцины получили 5 308 725 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 3 622 915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в Украине проведено 8 931 640 прививок.