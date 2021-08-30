Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лише 23% колективів шкіл повністю вакциновані від COVID-19

Понеділок, 30 серпня 2021, 09:56
Фото 24tv.ua

В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані від COVID-19 лише 29% колективів шкіл, ще 23% вакциновані однією дозою.

Джерело: начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки Юрій Кононенко в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян – це 29%. І 23% – ще 145,5 тисяч людей – вакциновані однією дозою".

Деталі: Кононенко такі показники вважає успішними, але зазначив, що в Міносвіти працюють над тим, аби збільшувати показники.

Він наголосив, що примусового вакцинування для працівників шкіл немає. Також ні діти, ні освітяни не муситимуть тестуватися на COVID-19.

Кононенко також нагадав, що вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. А нині всі заклади освіти в Україні у зеленій зоні.

Теми: освітакоронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР

Лукашенко знову зібрався до Путіна

Усі новини...
освіта
Зеленська пропонує ввести у школах уроки цифрової гігієни
Президентський університет має запрацювати з жовтня 2023 року – план Кабміну
Ми обов'язково повернемо Крим
Останні новини
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
21:11
ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ
21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі
20:52
Зеленський повезе Байдену список в’язнів Кремля – Денісова
20:36
"Це найкращий текст, який ми бачили": глава місії НАТО відкинув критику законопроєкту про СБУ
20:22
Британська компанія українця здійснить першу українську місію на Місяць
20:01
На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело
19:48
Албанія посилила коронавірусні обмеження через збільшення заражень
19:42
НБУ встановив курс гривні на останній день літа
Усі новини...