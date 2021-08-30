В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані від COVID-19 лише 29% колективів шкіл, ще 23% вакциновані однією дозою.

Джерело: начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки Юрій Кононенко в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян – це 29%. І 23% – ще 145,5 тисяч людей – вакциновані однією дозою".

Деталі: Кононенко такі показники вважає успішними, але зазначив, що в Міносвіти працюють над тим, аби збільшувати показники.

Він наголосив, що примусового вакцинування для працівників шкіл немає. Також ні діти, ні освітяни не муситимуть тестуватися на COVID-19.

Кононенко також нагадав, що вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. А нині всі заклади освіти в Україні у зеленій зоні.