Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані від COVID-19

Понеділок, 30 серпня 2021, 09:56
Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані від COVID-19
Фото 24tv.ua

В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані від COVID-19 лише 29% колективів шкіл, ще 23% вакциновані однією дозою.

Джерело: начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки Юрій Кононенко в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян – це 29%. І 23%, ще 145,5 тисяч людей, – вакциновані однією дозою".

Деталі: Кононенко такі показники вважає успішними, але зазначив, що в Міносвіти працюють над тим, аби збільшувати показники.

Він наголосив, що примусового вакцинування для працівників шкіл немає. Також ні діти, ні освітяни не муситимуть тестуватися на COVID-19.

Кононенко також нагадав, що вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. А нині всі заклади освіти в Україні у зеленій зоні.

"Українська правда" в Threads

Теми: освітакоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
освіта
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: