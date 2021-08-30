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Только 23% коллективов школ полностью вакцинированы против COVID-19

Понедельник, 30 августа 2021, 09:56
Фото 24tv.ua

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы против COVID-19 только 29% коллективов школ, еще 23% вакцинированы одной дозой.

Источник: начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко в эфире Общественного радио

Прямая речь: "Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочный режим и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов – это 29%. И 23% - еще 145 500 человек – вакцинированы одной дозой".

Детали: Кононенко такие показатели считает успешными, но отметил, что в Минобразования работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

Он подчеркнул, что принудительной вакцинации для работников школ нет. Также ни дети, ни педагоги не будут обязаны тестироваться на COVID-19.

Кононенко также напомнил, что вакцинация 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если школа будет в оранжевой зоне. А сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне.

Темы: образованиекоронавирусвакцинация
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