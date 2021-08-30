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Українець виграв "золото" Паралімпіади і встановив світовий рекорд

Понеділок, 30 серпня 2021, 11:34
фото: Twitter Паралімпійських ігор

Український плавець Андрій Трусов виграв золото Паралімпійських ігор і встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7.

Джерело: Twitter Паралімпійських ігор

Пряма мова: "Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом".

Деталі: Наразі Україна на Паралімпійських іграх завоювала 48 медалей і перебуває на 5 місці серед усіх країн-учасниць.

В арсеналі українських спортсменів 12 "золотих" нагород, 24 "срібних" і 12 "бронзових".

Українська правда
Теми: ПаралімпіадаУкраїна


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