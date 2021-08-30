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Украинец выиграл "золото" Паралимпиады и установил мировой рекорд

Понедельник, 30 августа 2021, 11:34
Украинец выиграл золото Паралимпиады и установил мировой рекорд
фото: Twitter Паралимпийских игр

Украинский пловец Андрей Трусов выиграл золото Паралимпийских игр и установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7.

Источник: Twitter Паралимпийских игр

Прямая речь: "Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом".

Детали: Сейчас Украина на Паралимпийских играх завоевала 48 медалей и находится на 5 месте среди всех стран-участниц.

В арсенале украинских спортсменов 12 "золотых" наград, 24 "серебряных" и 12 "бронзовых".

Украинская правда

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Темы: ПаралимпиадаУкраина
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