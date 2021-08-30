Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинец выиграл "золото" Паралимпиады и установил мировой рекорд

Понедельник, 30 августа 2021, 11:34
фото: Twitter Паралимпийских игр

Украинский пловец Андрей Трусов выиграл золото Паралимпийских игр и установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7.

Источник: Twitter Паралимпийских игр

Прямая речь: "Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом".

Детали: Сейчас Украина на Паралимпийских играх завоевала 48 медалей и находится на 5 месте среди всех стран-участниц.

В арсенале украинских спортсменов 12 "золотых" наград, 24 "серебряных" и 12 "бронзовых".

Украинская правда
Темы: ПаралимпиадаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник

ЕС вычеркнул несколько стран из перечня разрешенных для въезда в пандемию

Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами

Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР

Лукашенко снова собрался к Путину 

Все новости...
Паралимпиада
Украинские теннисисты получили медали на Паралимпиаде
Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"
Пловчиха завоевала третье золото для Украины на Паралимпиаде в Токио
Последние новости
21:33
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
21:17
Новости экономики: дефицит угля, облэнерго не будут продавать
21:11
ЕС осудил репрессии режима Лукашенко против журналистов и СМИ
21:00
Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле
20:52
Зеленский повезет Байдену список заключенных Кремля – Денисова
20:36
"Это лучший текст, который мы видели": глава миссии НАТО отверг критику законопроекта об СБУ
20:22
Британская компания украинца осуществит первую украинскую миссию на Луну
20:01
На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник
19:48
Албания усилила коронавирусные ограничения из-за роста заражений
19:42
НБУ установил курс гривни на последний день лета
Все новости...