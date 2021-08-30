Майже 40 мігрантів у Литві, що прибули через Білорусь, зголосились повернутися додому

Майже 40 нелегальних мігрантів, які потрапили до Литви через територію Білорусі, добровільно захотіли повернутися у рідні країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це розповіла директорка міграційного відділу Евеліна Гудзінскайте.

За її словами, близько 30 людей на даний час захотіли скористатись програмою добровільного повернення, та ще вісім - вже повернулись додому.

Литва пропонує тим, хто погоджується виїхати у власну країну добровільно, квитки на літак і разову допомогу у розмірі 300 євро.

На думку Гудзінскайте, з часом кількість охочих зростатиме.

Заявки на отримання притулку подали близько 2000 осіб. За її словами, з них невеликий відсоток мають шанси, але щодо більшості заявок рішення скорі за все буде негативним.

З початку 2021 року до Литви потрапили близько 4100 нелегальних мігрантів. Більшість з них прибули у червні-липні через територію Білорусі. Литва, Латвія та Польща, які теж потерпають від потоку нелегалів, вважають це помстою режиму Александра Лукашенка.