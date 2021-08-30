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Почти 40 мигрантов в Литве, прибывшие через Беларусь, согласились вернуться домой

Понедельник, 30 августа 2021, 12:02

Почти 40 нелегальных мигрантов, которые попали в Литву через территорию Беларуси, добровольно захотели вернуться в родные страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом рассказала директор миграционного отдела Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, около 30 человек в настоящее время захотели воспользоваться программой добровольного возвращения, и еще восемь - уже вернулись домой.

Литва предлагает тем, кто соглашается выехать в свою страну добровольно, билеты на самолет и разовую помощь в размере 300 евро.

По мнению Гудзинскайте, со временем количество желающих будет расти.

Заявки на получение убежища подали около 2000 человек. По ее словам, из них небольшой процент имеют шансы, но по большинству заявок решения, скорее всего, будет отрицательным.

С начала 2021 года в Литву попали около 4100 нелегальных мигрантов. Большинство из них прибыли в июне-июле через территорию Беларуси. Литва, Латвия и Польша, которые тоже страдают от потока нелегалов, считают это местью режима Александра Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛитва
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