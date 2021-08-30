COVID у Києві: нових хворих удвічі більше, ніж одужань

За добу 29 серпня у столиці зареєстрували 148 нових випадків коронавірусу, одна людина померла, водночас подолали вірус 69 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "148 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1 летальний випадок від вірусу. 69 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 84 жінки віком від 18 до 92 років, 48 чоловіків віком від 18 до 82 років, 9 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

24 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (36), Шевченківському (24) та в Деснянському (21) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 224 020 підтверджених випадків коронавірусу, 5 278 хворих померли, подолали вірус 215 862 мешканці міста.

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