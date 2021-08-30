COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

За сутки 29 августа в столице зарегистрировали 148 новых случаев коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели вирус 69 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "148 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса. 69 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 84 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 9 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

24 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (36), Шевченковском (24) и в Деснянском (21) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 020 подтвержденных случаев коронавируса, 5 278 больных умерли, преодолели вирус 215 862 жителя города.

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