Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

Понедельник, 30 августа 2021, 12:08
COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 29 августа в столице зарегистрировали 148 новых случаев коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели вирус 69 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "148 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса. 69 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 84 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, 9 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

24 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (36), Шевченковском (24) и в Деснянском (21) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 020 подтвержденных случаев коронавируса, 5 278 больных умерли, преодолели вирус 215 862 жителя города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: