Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Парижі на більшості вулиць заборонили їздити швидше 30 км/год

Понеділок, 30 серпня 2021, 13:12
У Парижі на більшості вулиць заборонили їздити швидше 30 км/год
Фото: Shutterstock

На більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Вища швидкість залишиться дозволеною лише на декількох великих вулицях - 50 км / год, а також кільцевій дорозі - 70 км / год.

 

Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати. 

У мерії вважають, що такі обмеження швидкості допоможуть забезпечити кращі умови для співіснування на дорозі автомобілістів, велосипедистів і пішоходів, а також знизить рівень шуму. 

Встановлення обмежень швидкості було однією з передвиборчих обіцянок мера Анн Ідальго.

З 2022 року у Парижі хочуть заборонити транзитний проїзд авто через центр. За даними мерії, зараз частка транспорту, що їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку, залежно від годин. Кількість авто, які проїжджають центральними вулицями, у 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе у центрі.

Теми: Франціятранспортавтодороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Франція
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків, щоб попередити нові заворушення
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: