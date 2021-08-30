В Париже на большинстве улиц запретили ездить быстрее 30 км/ч

На большинстве улиц Парижа с 30 августа начало действовать ограничение скорости 30 км/ч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Более высокая скорость останется разрешенной лишь на нескольких крупных улицах - 50 км/ч, а также кольцевой дороге - 70 км/ч.

Главным аргументом в пользу такого решения называют безопасность, поскольку в случае ДТП на большей скорости у пешехода меньше шансов выжить, а у водителя остается меньше времени среагировать.

В мэрии считают, что такие ограничения скорости помогут обеспечить лучшие условия для сосуществования на дороге автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, а также снизят уровень шума.

Установление ограничений скорости было одним из предвыборных обещаний мэра Анн Идальго.

С 2022 года в Париже хотят запретить транзитный проезд авто по центру. По данным мэрии, сейчас доля транспорта, едущего через центр города транзитом, составляет 40-60% всего трафика, в зависимости от часов. Количество автомобилей, которые проезжают по центральным улицам, в 10 раз превышает количество автомобилей тех, кто живет в центре.