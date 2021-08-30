Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина закликає до переговорів з Росією та Китаєм щодо Афганістану

Понеділок, 30 серпня 2021, 13:41

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія та Китай повинні бути залучені до переговорів щодо майбутнього Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які зазнають можливих переслідувань з боку талібів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час візиту до Узбекистану Маас заявив, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.

"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.

Маас відвідує Ташкент у рамках поїздки до трьох сусідніх з Афганістаном країн для переговорів, присвячених продовженню евакуаційних заходів. У другій половині дня він поїде до Таджикистану для переговорів у Душанбе. У вівторок він проведе зустрічі в столиці Пакистану Ісламабаді.

Три країни мають спільні сухопутні кордони з Афганістаном і, як очікується, будуть одними з основних перших місць призначення для людей, які рятуються від правління талібів в Афганістані.

Німеччина планує прийняти до себе 40 000 осіб, включаючи колишніх афганських співробітників, які особливо потребують захисту, таких як правозахисники та їх сім'ї.

Німеччина вивезла з Афганістану понад 5300 людей, перш ніж завершити евакуаційну місію з аеропорту Кабула в четвер.

Теми: НімеччинаРосіяКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Усі новини...
Німеччина
Підтримка партії Меркель продовжує падати за місяць до виборів
У Берліні тисячі людей вийшли на мітинги за і проти карантинних обмежень
У Німеччині зростає кількість випадків коронавірусу, найбільше – на заході країни
Останні новини
00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років
00:23
США завершили вивід військ з Афганістану
23:48
МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
22:35
Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
21:11
ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ
21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі
Усі новини...