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Германия призывает к переговорам с Россией и Китаем по Афганистану

Понедельник, 30 августа 2021, 13:41

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам о будущем Афганистана, в частности относительно планов эвакуации афганцев, которые испытывают возможные преследования со стороны талибов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время визита в Узбекистан Маас заявил, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке позже в понедельник станет свидетельством того, собираются ли Москва и Пекин сотрудничать.

"Предпринимаются усилия, чтобы привлечь за стол переговоров всех важных международных партнеров, и поэтому будет важно, чтобы там были также Россия и Китай", - сказал он.

В отличие от других постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритании и Франции - Россия и Китай все еще имеют открытые посольства в Афганистане.

Маас посещает Ташкент в рамках поездки в трех соседних с Афганистаном стран для переговоров, посвященных продолжению эвакуационных мероприятий. Во второй половине дня он поедет в Таджикистан для переговоров в Душанбе. Во вторник он проведет встречи в столице Пакистана Исламабаде.

Три страны имеют общие сухопутные границы с Афганистаном и, как ожидается, будут одними из основных первых мест назначения для людей, спасающихся от правления талибов в Афганистане.

Германия планирует принять у себя 40 000 человек, включая бывших афганских сотрудников, особенно нуждаются в защите, как правозащитники и их семьи.

Германия вывезла из Афганистана более 5300 человек, прежде чем завершить эвакуационную миссию аэропорта Кабула в четверг.

Темы: ГерманияРосcияКитай
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