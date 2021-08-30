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Україна здобула ще два "срібла" на Паралімпіаді: усього вже 50 медалей

Понеділок, 30 серпня 2021, 13:59
Україна здобула ще два срібла на Паралімпіаді: усього вже 50 медалей
Ігор Цвєтов. Фото: Paralympics.org

Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Одну срібну нагороду з бігу на 100 метрів здобув титулований легкоатлет Ігор Цвєтов, другу – з плавання на 200 метрів Михайло Сербін.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Цвєтов підходив до фіналу 100-метрівки у якості чинного паралімпійського чемпіона. У Ріо-де-Жанейро він виявився найшвидшим на цій дистанції і загалом у 2016 році виграв дві золоті медалі.

Перший фінал для Цвєтова закінчився із встановленням особистого рекорду. Але взяти друге поспіль "золото" українець не зміг.

У фіналі Цвєтов боровся з двома росіянами – Дмітром Сафроновим та Артемом Калашяном. Калашяна Цвєтов зміг випередити, але не Сафронова: на фініші він пробіг із новим світовим паралімпійським рекордом - 11.39 секунд. Цвєтов - за 11.47 секунди, покращивши свій власний рекорд.

Також на дистанції 200 метрів комплексним стилем срібну медаль здобув 17-річний плавець Михайло Сербін. Стартові 50 метрів дистанції він разом з партнером по команді Віктором Смирновим йшли шостим та сьомим. А ось після половини дистанції на другу позицію вийшов Михайло Сербін. За 50 метрів до фінішу Сербін та Смирнов були третім та четвертим. Проте якщо Сербіну вдалося вибороти "срібло" наприкінці дистанції, то Смирнов фінішував четвертим.

 
Михайло Сербін
Фото: Paralympics.org

Для Сербіна цей фінал став четвертим. Одну золоту медаль він уже здобув - 100-метрівку на спині він проплив першим.

"Золото" Паралімпіади-2020 на цій дистанції здобув нідерландець Дорсман. Причому дистанцію він проплив на вісім секунд швидше за Сербіна і з новим світовим паралімпійським рекордом.

Це були шоста і сьома медалі України у шостий змагальний день паралімпіади.

Нагадаємо: Цвєтову – 27-річний представник Києва. Він - 2-разовий паралімпійський чемпіон. У Ріо-де-Жанейро він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів. Також Цвєтов - 4-разовий чемпіон світу та 3-разовий чемпіон Європи у бігу на 100 та 200 метрів. Зокрема, у 2021 році українець виграв "золото" Євро у 100-метрівці.

Цвєтов виступає у класі T-35 серед спортсменів із церебральним паралічем. Під час катання на роликах він впав і вдарився головою, що призвело до спастичності м'язів ніг.

Сербін - 17-річний плавець з Харкова, дебютант Паралімпійських ігор, повністю незрячий. Триразовий чемпіон Європи, уперше в кар'єрі піднявся на подіум Паралімпіади.

У Токіо-2020 виступатиме у п'яти дисциплінах: уже фінішував п'ятим та четвертим на інших дистанціях.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортПаралімпіадаУкраїнаЯпонія
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