Украина получила еще два "серебра" на Паралимпиаде: всего уже 50 медалей

Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Одну серебряную награду в беге на 100 метров получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую - по плаванию на 200 метров Михаил Сербин.

Источник: "Суспильне"

Детали: Цветов подходил к финалу 100-метровки в качестве действующего паралимпийского чемпиона. В Рио-де-Жанейро он оказался самым быстрым на этой дистанции и в целом в 2016 году выиграл две золотые медали.

Первый финал для Цветова закончился с установлением личного рекорда. Но взять второе подряд "золото" украинец не смог.

В финале Цветов боролся с двумя россиянами - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Калашяна Цветов смог опередить, но не Сафронова: на финише тот пробежал с новым мировым паралимпийским рекордом - 11.39 секунд. Цветов – за 11.47 секунды, улучшив свой собственный рекорд.

Также на дистанции 200 метров комплексным стилем серебряную медаль завоевал 17-летний пловец Михаил Сербин. Стартовые 50 метров дистанции он вместе с партнером по команде Виктором Смирновым шли шестым и седьмым. А вот после половины дистанции на вторую позицию вышел Михаил Сербин. За 50 метров до финиша Сербин и Смирнов были третьим и четвертым. Однако если Сербину удалось завоевать "серебро" в конце дистанции, то Смирнов финишировал четвертым.

Михаил Сербин Фото: Paralympics.org

Для Сербина этот финал стал четвертым. Одну золотую медаль он уже получил - 100-метровку на спине он проплыл первым.

"Золото" Паралимпиады-2020 на 200-метровке получил голландец Дорсман. Причем дистанцию ​​он проплыл на восемь секунд быстрее Сербина и с новым мировым паралимпийским рекордом.

Это были шестая и седьмая медали Украины в шестой соревновательный день Паралимпиады.

Напомним: Цветов - 27-летний представитель Киева. Он - 2-кратный паралимпийский чемпион. В Рио-де-Жанейро он победил на дистанциях 100 и 200 метров. Также Цветов - 4-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы в беге на 100 и 200 метров. В частности, в 2021 году украинец выиграл "золото" Евро в 100-метровке.

Цветов выступает в классе T-35 среди спортсменов с церебральным параличом. Во время катания на роликах он упал и ударился головой, что привело к спастичности мышц ног.

Сербин - 17-летний пловец из Харькова, дебютант Паралимпийских игр, полностью незрячий. Трехкратный чемпион Европы, впервые в карьере поднялся на подиум Паралимпиады.

В Токио будет выступать в пяти дисциплинах: уже финишировал пятым и четвертым на других дистанциях.