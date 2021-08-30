Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Літо завершиться дощами: синоптик попередила про відчутне похолодання

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:58

У вівторок 31 серпня в Україні прогнозують дощі, хоча на півночі та центрі будуть сонячні прояснення, але відчутне похолодання прийде з 2-го вересня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Дощі, які йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.

На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - північ, центр, південь".

Деталі: 31-го серпня на заході прогнозують +17+22, на Півночі +19+24, на сході, півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів.

 

У Києві дощ буде ввечері 30 серпня і найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.

1-го вересня дощова погода передбачається на заході, півночі та місцями в центральній частині. На сході та півдні буде сухо.

За словами синоптика, температура повітря першого дня осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.

Діденко додала, що 2-го вересня відчутно похолодає.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Усі новини...
погода
Синоптики попередили про небезпечну погоду
У Києві в найближчу годину очікується гроза
Синоптики розповіли, де дощитиме
Останні новини
00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років
00:23
США завершили вивід військ з Афганістану
23:48
МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
22:35
Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
21:11
ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ
21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі
Усі новини...