Літо завершиться дощами: синоптик попередила про відчутне похолодання

У вівторок 31 серпня в Україні прогнозують дощі, хоча на півночі та центрі будуть сонячні прояснення, але відчутне похолодання прийде з 2-го вересня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Дощі, які йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.

На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - північ, центр, південь".

Деталі: 31-го серпня на заході прогнозують +17+22, на Півночі +19+24, на сході, півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів.

У Києві дощ буде ввечері 30 серпня і найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.

1-го вересня дощова погода передбачається на заході, півночі та місцями в центральній частині. На сході та півдні буде сухо.

За словами синоптика, температура повітря першого дня осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.

Діденко додала, що 2-го вересня відчутно похолодає.