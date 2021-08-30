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Лето завершится дождями: синоптик предупредила об ощутимом похолодании

Понедельник, 30 августа 2021, 14:58

Во вторник 31 августа в Украине прогнозируют дожди, хотя на севере и центре будут солнечные прояснения, но ощутимое похолодание придет со 2-го сентября.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Дожди, которые идут и будут идти с запада на восток, завтра задержатся, собственно, на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

На остальной территории в течение дня вторника дожди выпихнет антициклон, будут солнечные прояснения - север, центр, юг".

Детали: 31 августа на западе прогнозируют +17+22, на севере +19+24, на востоке, юге, в большинстве центральных областей +23+28 градусов.

 

В Киеве дождь будет вечером 30 августа и ближайшей ночью. Днем 31 августа в столице прояснится. Максимальная температура воздуха будет вертеться возле 23 градусов.

1 сентября дождливая погода предполагается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо.

По словам синоптика, температура воздуха в первый день осени существенно не будет отличаться от 31 августа.

Диденко добавила, что 2 сентября ощутимо похолодает.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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