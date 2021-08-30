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Чиновники Харківщини привласнили 5 млн грн пенсій мешканців з ОРДЛО – СБУ

Понеділок, 30 серпня 2021, 15:35
Чиновники Харківщини привласнили 5 млн грн пенсій мешканців з ОРДЛО – СБУ
Фото slovoidilo.ua

Служба безпеки України викрила чиновників, які привласнювали гроші, призначені для виплат пенсій у Харківській області.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Чиновники "виплачували" пенсії громадянам, які мешкають в ОРДЛО, хоча насправді всі кошти осідали в кишенях зловмисників. За попередніми оцінками, збитки держави від незаконних соціальних виплат становлять майже 5 млн грн".

Деталі: За даними слідства, до оборудок причетні посадовці пенсійного фонду та банку.

Зловмисники, користуючись службовим становищем, змінювали у базах даних інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Потім оформлювали банківські картки і отримували на них кошти. Усе це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла.

За інформацією СБУ, така схема діяла протягом декількох років.  

Під час обшуків силовики вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію.

Двом учасникам оборудки повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) ККУ.

Українська правда

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Теми: СБУХарківська областьпенсії
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