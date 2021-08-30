Чиновники Харьковской области присвоили 5 млн грн. пенсий жителей из ОРДЛО – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присваивали деньги, предназначенные для выплат пенсий в Харьковской области.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.".
Детали: По данным следствия, к схеме причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.
Злоумышленники, пользуясь служебным положением, меняли в базах данных информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Затем оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.
По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.
Во время обысков силовики изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию.
Двум участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК.