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Чиновники Харьковской области присвоили 5 млн грн. пенсий жителей из ОРДЛО – СБУ

Понедельник, 30 августа 2021, 15:35
Фото slovoidilo.ua

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присваивали деньги, предназначенные для выплат пенсий в Харьковской области.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.".

Детали: По данным следствия, к схеме причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, меняли в базах данных информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Затем оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.

Во время обысков силовики изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковская областьпенсии
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