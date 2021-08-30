Коміку, що пожартував про росіян, заборонили жити в РФ

Білоруський стендап-комік і виходець з Азербайджану Ідрак Мірзалізаде пожартував про те, як в Росії відносяться до представників нацменшин - і йому заборонили жити в РФ.

Джерело: Meduza

Деталі: На початку березня youtube-канал "Stand-Up Club #1" опублікував черговий випуск гумористичної програми "Розгони". У ньому Мірзалізаде розповів жарт про оренду житла, висміюючи ксенофобію в РФ. Комік розмірковує про складнощі, з якими стикаються люди неслов'янської зовнішності під час взяття в оренду житла, і жартує про росіян.

Початок жарту на 25-й хвилині відео

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Після цього російський пропагандистський телеканал "Царьград" опублікував матеріал про коміка під заголовком "Стендап-комік образив росіян. Народ не стерпів: "Чемодан - вокзал - Баку". Також по Мірзалізаде жорстко пройшовся відомий в РФ телепропагандист Володимир Соловйов.

Крім того, Ідрак Мірзалізаде отримав тисячі погроз в інтернеті, а в Пензі чоловік вийшов на одиночний пікет з фотографією коміка і словами "Ворог російського народу!".

Також двоє чоловіків побили коміка в Москві і зажадали вибачень.

В результаті московська прокуратура склала адміністративний протокол не на нападників, а на самого Мірзалізаде - за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. У відомстві кажуть, що комік в своєму виступі "зробив висловлювання, що містять, згідно з проведеним дослідженням, лінгвістичні і психологічні ознаки приниження групи осіб, виділеної за національною ознакою, а також пропаганду її неповноцінності".

А московський суд призначив Мірзалізаде 10 діб адміністративного арешту. Комік не визнав провину, але вибачився перед тими, кого міг зачепити його жарт.

30 серпня МВС Росії оголосило "небажаним перебування (проживання) в Російській Федерації громадянина Республіки Білорусь Ідрака Кахін огли Мірзалізаде, довічно". За даними відомства, Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, а в березні 2021 року одержав посвідку на проживання в РФ.

Закон "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", на який посилається МВС, передбачає, що іноземець, чиє перебування в Росії визнали небажаним, "зобов'язаний виїхати з Російської Федерації". Джерело ТАСС повідомило, що якщо Мірзалізаде не виїде добровільно, то його депортують.

Друг Мірзалізаде, комік Артур Чапарян заявив, що той кілька днів тому поїхав до Білорусі.

Знайомий Мірзалізаде сказав "Медиазоне. Беларусь", що зараз комік "не в Росії і не в Білорусі". Інший знайомий додав, що Мірзалізаде в безпеці.

13 серпня кілька коміків випустили відеозвернення, в якому назвали арешт Мірзалізаде "страшним прецедентом". "Жарт може не сподобатися або образити. Але за жарт не можна позбавляти волі. Єдине, чого хочуть коміки, виходячи на сцену, - щоб люди сміялися", - сказано в описі до відео.

18 серпня коміки проводять в Москві концерт на підтримку Мірзалізаде.