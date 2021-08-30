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Комику, пошутившему о русских, запретили жить в России

Понедельник, 30 августа 2021, 16:19
Комику, пошутившему о русских, запретили жить в России
Идрак Мирзализаде (Фото: esquire.ru)

Беларусский стендап-комик и выходец из Азербайджана Идрак Мирзализаде пошутил о том, как в России относятся к представителям нацменшинств — и ему запретили жить в РФ.

Источник: Meduza

Детали: В начале марта youtube-канал "Stand-Up Club #1" опубликовал очередной выпуск юмористической программы "Разгоны". В нем Мирзализаде рассказал шутку об аренде жилья, высмеивая ксенофобию в РФ. Комик рассуждает о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде, и шутит о русских.

Начало шутки на 25-й минуте видео

После этого российский пропагандистский телеканал "Царьград" опубликовал материал о комике под заголовком "Стендап-комик оскорбил русских. Народ не стерпел: "Чемодан — вокзал — Баку". Также по Мирзализаде жестко прошелся известный в РФ телепропагандист Владимир Соловьев.

Кроме того, Идрак Мирзализаде получил тысячи угроз в интернете, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с фотографией комика и словами "Враг русского народа!".

Также двое мужчин избили комика в Москве и потребовали извинений.

В итоге московская прокуратура составила административный протокол не на хулиганов, а на самого Мирзализаде - по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В ведомстве говорят, что комик в своем выступлении "произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

А московский суд назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста. Комик не признал вину, но извинился перед теми, кого могла задеть его шутка.

30 августа МВД России объявило "нежелательным пребывание (проживание) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно". По данным ведомства, Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство в РФ.

Закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", на который ссылается МВД, предусматривает, что иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, "обязан выехать из Российской Федерации". Источник ТАСС сообщил, что если Мирзализаде не уедет добровольно, то его депортируют.

Друг Мирзализаде, комик Артур Чапарян заявил, что тот несколько дней назад уехал в Беларусь.

Знакомый Мирзализаде сказал "Медиазоне. Беларусь", что сейчас комик "не в России и не в Беларуси"; другой знакомый добавил, что Мирзализаде в безопасности.

13 августа несколько комиков выпустили видеообращение, в котором назвали арест Мирзализаде "страшным прецедентом". "Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, — чтобы люди смеялись", — сказано в описании к видео.

18 августа комики проводят в Москве концерт в поддержку Мирзализаде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеларусьАзербайджан
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